İstanbul'da FETÖ'ye operasyon! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 1 aktif kamu görevlisinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Geçmiş yıllardaki zabıt kâtibi, infaz koruma memuru ve mübaşir alımlarına ilişkin fişleme listeleri ile ByLock tespitleri üzerinden yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgüt tarafından "yüksek aidiyet" koduyla değerlendirildiği belirtildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.