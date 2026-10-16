İstanbul'da sel felaketiyle bilanço ağır! İBB'nin bütçesi neden hizmete dönüşmedi?

İstanbul’da günler öncesinden yapılan yağış uyarılarına rağmen yaşanan sel felaketi, İBB’nin hazırlıklarını ve hizmet anlayışını tartışmaya açtı. 39 ilçede gerekli önlemlerin alınmaması eleştirileri beraberinde getirirken, A Haber’e konuk olan siyaset bilimci Elif Şahin ve gazeteci Güngör Yavuzaslan, yerel yönetimlerin sorumluluklarına dikkat çekti. Şahin, ihmaller nedeniyle can kayıplarının yaşanmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, Yavuzaslan sosyal medyadaki algı çalışmalarının şehir yönetiminin yerini tutamayacağını belirtti.