27 Kasım 2022, Pazar
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İstanbul'da Büyük AK Parti Buluşması! "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer"
AK Parti, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için çalışmalara start veriyor. AK Parti, İstanbul'da 2023 seçimleri için teşkilat ve sandık yöneticilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir stadyum toplantısı yapacak. Galatasaray NEF Stadyumu'ndaki saat 15:00'te başlayacak "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber canlı yayınında "Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" şeklinde konuştu.