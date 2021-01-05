05 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi | İşte su kesintisi yapılacak ilçeler

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi | İşte su kesintisi yapılacak ilçeler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2021 12:07
Güncelleme:05.01.2021 12:12
Son dakika haberi... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

BU AKŞAM BAŞLIYOR

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi
İP ve CHP'ye sert tepki
İP ve CHP'ye sert tepki
Sağlık Bakanlığından flaş açıklama
Sağlık Bakanlığından flaş açıklama
Boğaziçi'nde provokatörlere gözaltı
Boğaziçi'nde provokatörlere gözaltı
İSKİ yine boru patlattı!
İSKİ yine boru patlattı!
Torbacılara şafak baskını
"Torbacı"lara şafak baskını
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ operasyonu
Evlat nöbetindeki ailelerden İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki
Evlat nöbetindeki ailelerden İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki
Boğaziçi provokasyonunda DHKP-C marşı!
Boğaziçi provokasyonunda DHKP-C marşı!
Can Ataklı laik seküler bir meczuptur!
"Can Ataklı laik seküler bir meczuptur!"
Başbuğ ve Ataklı'nın darbe imaları ne anlama geliyor?
Başbuğ ve Ataklı'nın darbe imaları ne anlama geliyor?
Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ’a Metiner’den kilit soru!
Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ’a Metiner’den kilit soru!
Daha Fazla Video Göster