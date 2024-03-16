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İstanbul'a yeni millet bahçesi! Fatih'te 40 bin metrekarelik millet bahçesi açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 12:32
İstanbul'a nefes aldıracak yeni bir proje daha hizmete giriyor. Fatih Kara Surları Millet Bahçesi'nin ikinci etabı açılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.
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