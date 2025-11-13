İstanbul’a tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi zehirlendi! 3 ve 6 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti

13 Kasım 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 19:52
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesinin Ortaköy gezisi kabusa döndü. İddialara göre yedikleri midye sonrası zehirlenen 3 ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet ile Masal hayatını kaybetti! Anne ve babanın hayati tehlikesi sürerken, zehirlenme nedenine ilişkin soruşturma derinleşiyor.
