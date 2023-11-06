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İstanbul yeni haftaya nasıl başladı? İstanbul trafiğinde son durum ne?

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 09:07
İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde yüzde 83 trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul genelinde ise trafik yoğunluğu yüzde 71 civarında seyretti. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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