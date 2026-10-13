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Etimesgut Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: İki başkan yardımcısı dahil 25 kişi gözaltında
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Etimesgut Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: İki başkan yardımcısı dahil 25 kişi gözaltında

Ankara Etimesgut Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. A Haber muhabiri Burcu Özüduru, canlı yayında operasyonun ayrıntılarını aktarırken ihale, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddialarının soruşturulduğunu bildirdi.

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