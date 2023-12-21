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İstanbul Adliyesi’nde avukata saldırı! Cinayet davası sonrası ortalık karıştı

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Giriş: 21.12.2023 12:03
Güncelleme:21.12.2023 12:03
İstanbul'da iş adamı Tekin Uğurlu'nun öldürülmesine ilişkin görülen davada sanıklar müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Duruşma çıkışında Uğurlu'nun yakınları sanığın avukatı Barış Kalkan'a saldırdı. İşte o anlar…
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