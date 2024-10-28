İsrailli sözde gazeteci Danny Kushmaro Lübnan’da binayı patlattı! Gazeteci mi işgal ordusunun bir neferi mi?

İsrail Kanal 12 televizyonunun spikeri Danny Kushmaro Lübnan'ın işgaline katılarak bir evi patlayıcıyla havaya uçurdu. İsrailli sözde gazetecinin bu tavrı "meslek adına utanç verici" olarak değerlendirildi.

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