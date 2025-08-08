İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor? İşgal başlarsa Gazzeliler ne yapacak?

İsrail soykırım kabinesi, Gazze şeridinin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı. Peki İsrail esirleri ölüme mi mahkum ediyor? İsrail neden topyekün işgal planı yaptı? İsrail'in işgal planı engellenebilir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan değerlendirdi.

