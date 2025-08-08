08 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor? İşgal başlarsa Gazzeliler ne yapacak?
İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor? İşgal başlarsa Gazzeliler ne yapacak?

İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor? İşgal başlarsa Gazzeliler ne yapacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2025 16:31
İsrail soykırım kabinesi, Gazze şeridinin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı. Peki İsrail esirleri ölüme mi mahkum ediyor? İsrail neden topyekün işgal planı yaptı? İsrail'in işgal planı engellenebilir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor? İşgal başlarsa Gazzeliler ne yapacak?
ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de
ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de
ABB’nin spor tesisleri ücretli oluyor!
ABB’nin spor tesisleri ücretli oluyor!
İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor?
İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor?
300 bininci konutu eylülde teslim edeceğiz
"300 bininci konutu eylülde teslim edeceğiz"
Terörsüz Türkiye hedefiyle ikinci toplantı
Terörsüz Türkiye hedefiyle ikinci toplantı
Kalın, Güler ve Yerlikaya bir araya geldi
Kalın, Güler ve Yerlikaya bir araya geldi
Bakan Fidan Mısır’a gidiyor
Bakan Fidan Mısır’a gidiyor
Gazze’de topyekun katliama onay
Gazze’de topyekun katliama onay
BTK açıkladı! 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı! 44 sahte e-imza iptal edildi
Fatura desteği sürecek mi? A Haber’de açıkladı
Fatura desteği sürecek mi? A Haber'de açıkladı
Gazze’yi işgal planı! onayladı! Kara saldırısına hazırlığı
Gazze'yi işgal planı! onayladı! Kara saldırısına hazırlığı
İran’dan Gazze için olağanüstü toplantı çağrısı
İran’dan Gazze için olağanüstü toplantı çağrısı
Daha Fazla Video Göster