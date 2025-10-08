İsrail askerleri Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda saldırdı! A Haber’de çarpıcı sözler

İşgalci İsrail donanması, Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu'na ait bir gemiye uluslararası sularda saldırı düzenledi. A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, İsrail'in düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.