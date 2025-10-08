08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail askerleri Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda saldırdı! A Haber'de çarpıcı sözler
İsrail askerleri Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda saldırdı! A Haber’de çarpıcı sözler

İsrail askerleri Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda saldırdı! A Haber'de çarpıcı sözler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 06:21
İşgalci İsrail donanması, Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu'na ait bir gemiye uluslararası sularda saldırı düzenledi. A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, İsrail'in düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.
İsrail askerleri Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda saldırdı! A Haber’de çarpıcı sözler
İsrail askerleri Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda saldırdı! A Haber’de çarpıcı sözler
İsrail askerleri Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda saldırdı! A Haber'de çarpıcı sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu TUSAŞ’ı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Memişoğlu TUSAŞ’ı ziyaret etti
Serdar Öktem cinayetinin ayrıntıları! Anbean takip etmişler
Serdar Öktem cinayetinin ayrıntıları! Anbean takip etmişler
CHP’nin bolu kampında neler yaşandı?
CHP'nin bolu kampında neler yaşandı?
Halep’te çatışmalar bitti silah sesleri sustu!
Halep'te çatışmalar bitti silah sesleri sustu!
Katil İsrail askerlerinden Türk düşmanlığı
Katil İsrail askerlerinden Türk düşmanlığı
Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz
“Aydın’ı Ege’nin parlayan yıldızı haline getiriyoruz”
Allah’ın bir planı var
"Allah'ın bir planı var"
Sümeyye Sena Polat Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil
Sümeyye Sena Polat "Bizim yaşadığımız hiçbir şey değil"
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul’a ulaştı
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı
Serdar Öktem suikastının perde arkası A Haber’de
Serdar Öktem suikastının perde arkası A Haber’de
Halep saldırısının perde arkasında ne var?
Halep saldırısının perde arkasında ne var?
Daha Fazla Video Göster