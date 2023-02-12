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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den deprem bölgesinde karşılaştığı Ümit Özdağ’a sert tepki

İHA
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Giriş: 12.02.2023 17:32
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde “Önce AK Partililer çıkartılıyor” diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a,“Siyaseti bunun içerisine sokmak kadar adice bir şey olamaz” diyerek tepki gösterdi.
Şükrü Başdeğirmen’den Ümit Özdağ’a sert tepki
Şükrü Başdeğirmen’den Ümit Özdağ’a sert tepki
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