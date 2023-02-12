12 Şubat 2023, Pazar
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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den deprem bölgesinde karşılaştığı Ümit Özdağ’a sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde “Önce AK Partililer çıkartılıyor” diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a,“Siyaseti bunun içerisine sokmak kadar adice bir şey olamaz” diyerek tepki gösterdi.