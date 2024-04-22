İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri Hasan Kılıç vefat etti!

İsmailağa şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatı sonrası yerine geçen Hasan Kılıç Efendi’nin vefat ettiği açıklandı. 94 yaşında vefat eden Hasan Kılıç bir süredir tedavi görüyordu. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Kılıç’ın vefatının ardından A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.