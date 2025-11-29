İşgalci İsrail’den Suriye’de yeni baskın: 13 ölü

İşgalci İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Beyt Cin Köyü’ne baskın düzenledi. Baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere toplam 13 kişi katledildi; 24 kişi de yaraladı. Çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askeri yaralandı. Saldırıya Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in saldırganlığı kınandı.

