İşgal ordusu Gazze içinde! Katil İsrail askerleri Hamas'ın tünellerini açığa çıkardı

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı aralıksız sürerken, bir yandan da İsrail askerleri Gazze içinde ilerleyişini sürdürüyor. İsrail ordusundan yayınlanan görüntülerde, Hamas'ın bazı tünel ağının patlatıldığı yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN