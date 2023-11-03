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İşgal ordusu Gazze içinde! Katil İsrail askerleri Hamas'ın tünellerini açığa çıkardı

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 14:37
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı aralıksız sürerken, bir yandan da İsrail askerleri Gazze içinde ilerleyişini sürdürüyor. İsrail ordusundan yayınlanan görüntülerde, Hamas'ın bazı tünel ağının patlatıldığı yer alıyor.
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