İran’dan Gazze için İİT’ye olağanüstü toplantı çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İİT Genel Sekreteri Taha’ya ve Türkiye ile Suudi Arabistan dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta, Gazze’deki insani felaket ve siyionist rejimin işgal planlarına karşı olağanüstü bir İİT toplantısı düzenlenmesi çağrısı yaptı. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN