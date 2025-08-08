08 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İran’dan Gazze için İİT’ye olağanüstü toplantı çağrısı
İran’dan Gazze için İİT’ye olağanüstü toplantı çağrısı

İran’dan Gazze için İİT’ye olağanüstü toplantı çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2025 11:09
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İİT Genel Sekreteri Taha’ya ve Türkiye ile Suudi Arabistan dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta, Gazze’deki insani felaket ve siyionist rejimin işgal planlarına karşı olağanüstü bir İİT toplantısı düzenlenmesi çağrısı yaptı. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’dan Gazze için İİT’ye olağanüstü toplantı çağrısı
Fatura desteği sürecek mi? A Haber’de açıkladı
Fatura desteği sürecek mi? A Haber'de açıkladı
İran’dan Gazze için olağanüstü toplantı çağrısı
İran’dan Gazze için olağanüstü toplantı çağrısı
Kudüs’te neler oluyor? İşte son durum
Kudüs'te neler oluyor? İşte son durum
İsrail’in öne sürdüğü 5 şartta hangi tuzak var?
İsrail’in öne sürdüğü 5 şartta hangi tuzak var?
Katil sürüsü kara harekatı yapacak
Katil sürüsü kara harekatı yapacak
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu!
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu!
Erdoğan’dan Senegal’in İsrail’e karşı tavrına tebrik
Erdoğan'dan Senegal'in İsrail'e karşı tavrına tebrik
Bakanı Fidan’dan kritik Suriye ziyareti!
Bakanı Fidan'dan kritik Suriye ziyareti!
Senegal Başbakanı Ankara’da!
Senegal Başbakanı Ankara'da!
Gazze’ye destek filosu bir kez daha yola çıkıyor
Gazze'ye destek filosu bir kez daha yola çıkıyor
Alman dergiden Gazze kapağı!
Alman dergiden Gazze kapağı!
Gazze’ye umut ışığı ol
Gazze'ye umut ışığı ol
Daha Fazla Video Göster