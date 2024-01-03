03 Ocak 2024, Çarşamba
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İran'daki saldırının arkasında MOSSAD mı var? A Haber'de değerlendirdi: Orta Doğu'da gergin ve tehlikeli bir dönemin sinyalleri
Son dakika haberi...Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümünde Kirman şehir mezarlığı yakınında iki patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken en az 73 kişinin can verdiği bildirildi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.