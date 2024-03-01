Irak’ın kuzeyinde SİHA ile terör operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri… Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yapılan operasyon ile ilgili açıklamada yaptı. SİHA ile yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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