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Irak’ın kuzeyinde SİHA ile terör operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 16:18
Son dakika haberleri… Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yapılan operasyon ile ilgili açıklamada yaptı. SİHA ile yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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