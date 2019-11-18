İngiliz ajanın eşi ne saklıyor? "Hayatımda ilk kez uyku ilacı kullanıyorum"

İstanbul Beyoğlu’nda ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg’in ifadesi A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de irdelendi. Emma Hedvig Christina Winberg’in "Hayatımda ilk kez uyku ilacı kullanıyorum" ifadesi ve olay gecesi neler yaşandığına detaylar için tıklayınız...