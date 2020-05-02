A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programında, IMF’nin karanlık tarihi deşifre edilirken, hangi ülkeye neden borç verdiği gözler önüne serildi. Araştırmacı - Yazar Emre Şahin, ‘’IMF virüs bahanesiyle ekonomilere el mi koydu?’’ sorusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.