12 Şubat 2024, Pazartesi
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü! İşte ilk sözleri: Devletimin emrindeyim her göreve hazırım
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı Ankara'ya döndü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Alper Gezeravcı düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır Türkiye'nin uzay konusunda vites yükselteceğinin altını çizerken "Uzay limanı kuracağız. Kendi uzay aracımızla Ay'a ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Alper Gezeravcı ise dünyanın büyük bir nimet olduğunu söylerken "Bu güzelliğe dışarıdan bakmak harika bir imkan" dedi. Diğer yandan devletin emrinde olduğunu söyleyen Gezeravcı "Verilecek her göreve hazırım" dedi. İşte detaylar...