14 Ocak 2022, Cuma
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İlk milli istihbarat gemisi için tören! Başkan Erdoğan'dan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Türkiye'nin yerli üretim ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyan Test ve Eğitim Gemisi Ufuk, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere girdi. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Dikey atım sistemini bugüne kadar dışardan alıyorduk artık milli ve yerlisine sahibiz. Birçok silah ve sistemi kendimiz yapıyoruz" ifadelerini kullandı. "Türkiye bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi" diyen Erdoğan, "3 savaş gemimizi aynı anda inşa ederek bir ilke imza atıyoruz." dedi.