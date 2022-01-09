İETT otobüsleri 3 ayda 16 kazaya karıştı! İETT otobüsü kazası neden sıklaştı?

Geçtiğimiz gün İstanbul Fatih'te iki ayrı İETT kazası meydana geldi. İki kazada toplam 13 kişi yarlandı. Peki İETT otobüsü kazaları neden sıklaştı? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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