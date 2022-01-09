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İETT otobüsleri 3 ayda 16 kazaya karıştı! İETT otobüsü kazası neden sıklaştı?

A Haber
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Giriş: 09.01.2022 11:43
Geçtiğimiz gün İstanbul Fatih'te iki ayrı İETT kazası meydana geldi. İki kazada toplam 13 kişi yarlandı. Peki İETT otobüsü kazaları neden sıklaştı? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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İETT otobüsü kazası neden sıklaştı?
İETT otobüsü kazası neden sıklaştı?
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