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29.02.2020

İdlib'de şimdiye kadarki en net görüntü! SİHA'lar rejim askerlerini tek tek vuruyor

Türkiye, 33 şehidinin acısını yaşarken bir şehit haberi daha yine İdlib'den geldi. Esad rejiminin topçu saldırısında bir kahraman askerimiz şehit düştü. MSB ise anında karşılık vererek 56 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi. O anların görüntüleri ise anbean paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti. İdlib'den gelen yeni görüntülerde birçok hedefin saniye saniye imha edildiği net bir şekilde görülüyor. İşte saniye saniye o görüntüler.

İdlib'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

56 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından, rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar ve 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK, İdlib'de askerlerimize yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.

Son dakika: İdlib şehitlerinin intikamı böyle alındı! İşte en net görüntüler |Video SON DAKİKA: İDLİB ŞEHİTLERİNİN İNTİKAMI BÖYLE ALINDI! İŞTE EN NET GÖRÜNTÜLER |VİDEO
İdlib operasyonundan yeni görüntüler! Rejim askerleri ateş altına alındı İDLİB OPERASYONUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER! REJİM ASKERLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

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