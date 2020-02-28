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28.02.2020
İdlib operasyonundan yeni görüntüler! Rejim askerleri ateş altına alındı
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de rejim unsurlarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Görüntülerde rejim unsurlarına ait mühimmat depoları, askeri araçlar, tank ve obüslerin yerle yeksan edildiği görülüyor. İdlib operasyonlarında 10 Şubat'tan bu yana bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.
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