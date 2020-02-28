28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.02.2020

İdlib operasyonundan yeni görüntüler! Rejim askerleri ateş altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de rejim unsurlarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Görüntülerde rejim unsurlarına ait mühimmat depoları, askeri araçlar, tank ve obüslerin yerle yeksan edildiği görülüyor. İdlib operasyonlarında 10 Şubat'tan bu yana bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İdlib operasyonundan yeni görüntüler! Rejim askerleri ateş altına alındı
İdlib operasyonundan yeni görüntüler! Rejim askerleri ateş altına alındı
İdlib halkından TSK'ya destek gösterisi
İdlib halkından TSK'ya destek gösterisi
Suriyeli mülteciler Avrupa'ya akın ediyor!
Suriyeli mülteciler Avrupa'ya akın ediyor!
Caşın: Danışmanları Putin'i sattı
Caşın: Danışmanları Putin'i sattı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar
Esad rejimi bombardımana tutuldu! İşte rejim unsurlarının vurulma anları
Esad rejimi bombardımana tutuldu! İşte rejim unsurlarının vurulma anları
Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açıldı
Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açıldı
Hatay Valisi Doğan: 9 Mehmetçiğimiz şehit oldu
Hatay Valisi Doğan: 9 Mehmetçiğimiz şehit oldu
Başkan Erdoğan'dan Külliye'de İdlib zirvesi
Başkan Erdoğan'dan Külliye'de İdlib zirvesi
İdlib operasyonundan yeni görüntüler! Böyle vuruldu
İdlib operasyonundan yeni görüntüler! Böyle vuruldu
Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe
Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe
Trump'tan ilginç 'koronavirüs' tespiti
Trump'tan ilginç 'koronavirüs' tespiti
Daha Fazla Video Göster