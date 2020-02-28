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28.02.2020

Son dakika: İdlib şehitlerimizin intikamı böyle alındı! 300'den fazla Esad rejim unsuru etkisiz hale getirildi |Video

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinden Esad rejim unsurlarının kalleş hava saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri kalleş saldırıya misliyle karşılık verdi. 300'den fazla Esad rejim askeri etkisiz hale getirildi. O anlara ait en net görüntüler yayınlandı.

33 şehit verdiğimiz alçak saldırı sonrası TSK tarafından İdlib'deki rejim hedefleri sabaha kadar vuruldu. Esad rejim hedeflerinin vurulduğu ana ilişkin en net görüntüler yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de rejim güçlerini vurma anına ilişkin yeni görüntüler A Haber canlı yayınında ekranlara geldi. Canlı yayında Türk askerinin Suriye rejimine bağlı güçleri havadan vurma görüntüleri yayınlandı.

309 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı." dedi ve "Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Rusya tarafından yapılan açıklamaları da net bir şekilde yalanlayan "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: İdlibden yeni görüntü! TSK kalleş saldırı sonrası Esad rejim hedeflerini böyle vurdu |Video İDLİB'DEN YENİ GÖRÜNTÜ! TSK KALLEŞ SALDIRI SONRASI ESAD REJİM HEDEFLERİNİ BÖYLE VURDU |VİDEO

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MUHDAJEWSK MUHDAJEWSK

SEHITLERIMIZ INTIKAMI ANCAK SURIYEDEKI HAINLERIN HEPSI GEBERINCE INTIKAMI ALIMIS OLACAK RUSYA VE IRANI UNUTMAYALIM YILANIN BASI BUNLAR ASKERLERIMIZIN KATILI RUSYADIR GERISI YALAN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2020 13:33
b&#252;lent bülent

Allah yardımcınız olsun..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2020 12:42
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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