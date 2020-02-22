22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.02.2020

İdlib’de insanlık dramı! Türkiye’ye göç devam ediyor

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejiminin saldırılarından kaçan siviller Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye devam ediyor. A Haber ekibi, insanlık dramının yaşandığı o noktalardan birinde yaşananları aktaracak. Öte yandan Perşembe günü İdlib’e yönelik harekat başlatan muhalifler, Neyrab’ı Esad rejiminden aldı. Bu sıcak gelişmeler yaşanırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kritik bir açıklama yaptı. Bakan Akar, “Rejimin saldırıları bir taraftan radikalleşmeyi, bir tarafından göçü hızlandırıyor. Bu devam ederse göç artacak. Bu durumda da bizim gelen bu misafirlerimizi ağırlamamız imkansız, bu Avrupa'ya, Amerika'ya da yansıyacak. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır. Biz diyoruz ki; gerekirse zor kullanıp bu ateşkesi sağlayacağız. Bunun sonunda olacak şey şu; Anayasa süreci devam ediyor. Anayasa yapılsın, o çerçevede seçimler yapılsın, meşru bir hükümet oluşsun, Suriye'nin içindeki ve dışındakilerin katılımıyla meşru Suriye hükümeti çerçevesinde istikrara kavuşmuş bir devlet olması bizim samimi arzumuzdur." demişti.
Son dakika: BMden İdlib için ateşkes çağrısı SON DAKİKA: BM'DEN İDLİB İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI
Son dakika: Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyini İdlib gündemiyle topladı SON DAKİKA: RUSYA LİDERİ PUTİN, GÜVENLİK KONSEYİNİ "İDLİB" GÜNDEMİYLE TOPLADI
Son dakika: Merkel ve Macron görüşen Başkan Erdoğandan İdlib mesajı SON DAKİKA: MERKEL VE MACRON GÖRÜŞEN BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İDLİB MESAJI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İdlib’de insanlık dramı! Göç dalgası...
İdlib’de insanlık dramı! Göç dalgası...
Sınırda koronavirüs alarmı! İran'a giden şoförler...
Sınırda koronavirüs alarmı! İran'a giden şoförler...
Çiftlik Bank'tan sonra Hurda Bank!
Çiftlik Bank'tan sonra Hurda Bank!
BBC'nin algı operasyonu elinde patladı
BBC'nin algı operasyonu elinde patladı
CHP’li Özkoç FETÖ imamı Yeter ile yan yana!
CHP’li Özkoç FETÖ imamı Yeter ile yan yana!
Irkçı terör Avrupa'yı esir aldı!
Irkçı terör Avrupa'yı esir aldı!
İdlib'de yüzyılın insani krizi!
İdlib'de yüzyılın insani krizi!
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
İdlib’de hareketlilik! Türkiye’nin A-B-C planları neler?
İdlib’de hareketlilik! Türkiye’nin A-B-C planları neler?
TSK, İdlib'de Esad rejimine karşılık veriyor
TSK, İdlib'de Esad rejimine karşılık veriyor
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması |Video
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması |Video
Bakan Akar telsizden askerlere seslendi
Bakan Akar telsizden askerlere seslendi
Daha Fazla Video Göster