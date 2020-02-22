İdlib’de insanlık dramı! Türkiye’ye göç devam ediyor

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejiminin saldırılarından kaçan siviller Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye devam ediyor. A Haber ekibi, insanlık dramının yaşandığı o noktalardan birinde yaşananları aktaracak. Öte yandan Perşembe günü İdlib’e yönelik harekat başlatan muhalifler, Neyrab’ı Esad rejiminden aldı. Bu sıcak gelişmeler yaşanırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kritik bir açıklama yaptı. Bakan Akar, “Rejimin saldırıları bir taraftan radikalleşmeyi, bir tarafından göçü hızlandırıyor. Bu devam ederse göç artacak. Bu durumda da bizim gelen bu misafirlerimizi ağırlamamız imkansız, bu Avrupa'ya, Amerika'ya da yansıyacak. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır. Biz diyoruz ki; gerekirse zor kullanıp bu ateşkesi sağlayacağız. Bunun sonunda olacak şey şu; Anayasa süreci devam ediyor. Anayasa yapılsın, o çerçevede seçimler yapılsın, meşru bir hükümet oluşsun, Suriye'nin içindeki ve dışındakilerin katılımıyla meşru Suriye hükümeti çerçevesinde istikrara kavuşmuş bir devlet olması bizim samimi arzumuzdur." demişti.