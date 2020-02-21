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Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ve Macron'la görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, MERKEL VE MACRON'LA GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre Başkan , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib'deki son gelişmeler ele alınırken, Başkan Erdoğan "Almanya'daki ırkçı saldırıyı lanetliyorum." dedi.

Başkan , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırı, İdlib'teki son durum ve Libya konuları ele alındı.

IRKÇI SALDIRIYI LANETLİYORUM
Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulundu. Erdoğan, saldırıya ilişkin yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

İDLİB'TEKİ SALDIRGANLIKLAR&NBSP;DURDURULMALI
Görüşmede Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'teki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Ba��kan Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.

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