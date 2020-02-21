21 Şubat 2020, Cuma
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Son dakika: BM'den İdlib için ateşkes çağrısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020
SON DAKİKA: BM'DEN İDLİB İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI

Son dakika haberi... Genel Sekreteri , 'deki "kabusun ve şiddet döngüsünün" derhal son bulması ve "" çağrısında bulundu

detaylar gelecek...

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