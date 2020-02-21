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Son dakika: Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyini "İdlib" gündemiyle topladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ PUTİN'DEN KRİTİK TOPLANTI

Son dakika haberine göre Devlet Başkanı , toplantısında 'deki durumu görüştü. Başkan Erdoğan, saat 18.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'deki gelişmeleri ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyini topladığını bildirdi.

Toplantıda 'deki durumun ele alındığını aktaran Peskov, "Rus ve Türk liderlerinin gerçekleştirmeyi planladığı telefon görüşmesi bağlamında, İdlib'deki durum ayrıntılı şekilde ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00 civarında Devlet Başkanı ile İdlib'deki gelişmeleri ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtmişti.

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