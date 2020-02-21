Son dakika: Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyini "İdlib" gündemiyle topladı
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib'deki durumu görüştü. Başkan Erdoğan, saat 18.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'deki gelişmeleri ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyini topladığını bildirdi.
Toplantıda İdlib'deki durumun ele alındığını aktaran Peskov, "Rus ve Türk liderlerinin gerçekleştirmeyi planladığı telefon görüşmesi bağlamında, İdlib'deki durum ayrıntılı şekilde ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'deki gelişmeleri ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtmişti.
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