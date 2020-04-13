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13.04.2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ilk açıklama! Gazeteci Emin Pazarcı, Süreci A Haber’de değerlendirdi

İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sosyal medya üzerinden ilk açıklama geldi. Bakan Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinden atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah." İfadelerini kullandı. Yaşanan gelişmelerin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı süreci değerlendirdi.

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