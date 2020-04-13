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13.04.2020

"Türkiye'nin Süleyman Soyluları kaybetme lüksü yoktur" Mahmut Övür canlı yayında son durumu yorumladı |Video

Son dakika haberi; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmedi. İletişim Başkanlığı Süleyman Soylu'nun görevinin başında olduğunu duyurdu. Soylu, yaşanan bu gelişmeler sonra ilk kez konuştu ve "Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etti. Sorumluluğum arttı." ifadelerini kullandı. Soylu'nun bu açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür "Türkiye'nin Süleyman Soyluları kaybetme lüksü yoktur" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının Başkan Erdoğan tarafından reddedilmesinin ardından Soylu'nun ilk kez açıklama yaptı. Bakan Soylu'nun açıklamasını A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür "Türkiye'nin Süleyman Soyluları kaybetme lüksü yoktur" dedi.

"TÜRKİYE'NİN SÜLEYMAN SOYLULARI KAYBETME LÜKSÜ YOKTUR"

Övür, "Süleyman Soylu çok kararlı, iradeli ve ne dediğini bilen perspektifi olan bir siyasetçi ama aynı zamanda çok duygusal bir siyasetçi, metninde de onu görüyoruz. Dünkü kararı da duygusallığın getirdiği bir sonuçtu. Onun Cumhurbaşkanımızdan dönüyor olması siyaset tarihimize geçebilecek naif yaklaşımlardan biridir. Türkiye'nin Süleyman Soyluları kaybetme lüksü yoktur diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda özen verdiğini gösterdiğini gördük. Bu küresel salgında zor süreçte ekip ruhunun devam etmesinin önemi vurgulandı. Aynı zamanda Türkiye salgında bu zor süreci yaşarken bir yandan da terörle mücadele devam ediyor. İnanılmaz bir şekilde sosyal medyada algı operasyonları sürüyor. Güneydoğu da, Suriye sınırında çatışmalar devam ediyor. Bu mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüten Süleyman Soylu gibi bir aktöründe kaybedilmemesi gerekirdi. Türkiye'nin geleceğini açısından bu karar çok olumlu olmuştur." ifadelerini kullandı.

Son dakika; İstifa kararı sonrası Süleyman Soylunun ilk açıklamasını Şebnem Bursalı canlı yayında yorumladı |Video SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSTİFASINDA BAHÇELİ DETAYI... |VİDEO

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ilk açıklama! Gazeteci Emin Pazarcı, Süreci A Haber’de değerlendirdi İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA! GAZETECİ EMİN PAZARCI, SÜRECİ A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

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