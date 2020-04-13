Son dakika! Süleyman Soylu'nun istifa metnindeki dikkat çekici o cümle! Şebnem Bursalı canlı yayında anlattı! İşte yaşananlar |Video

Son dakika haberi; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etti? Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı istifa mesajındaki dikkat çeken detay ne? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı istifa olayının perde arkasında yaşananların detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.

İçişleri Bakanlığı görevinden dün akşam resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla ayrılığını duyuran Süleyman Soylu'nun bu talebi Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmedi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Süleyman Soylu'nun istifa kararının Başkan Erdoğan tarafından uygun görülmediği ve görevine devam ettiği duyuruldu.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin perde arkada neler oldu? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı yaşanan süreci A Haber canlı yayınında anlattı. Bursalı, Soylu'nun yayımladığı mesajdaki "Cumhurbaşkanım beni bağışlasın" sözüne dikkat çekerek bu sözle Başkan Erdoğan'dan izin istediğini ifade etti. "Bu saatlerden sonra biz gazeteciler arasında hareketlilik başladı" diyen Bursalı, "Soylu'ya ve yakın çevresine ulaşmak istedik, sonradan öğrendik ki İstanbul'a doğru yola çıkmış. Siyasette bazen bu tür dalgalanmalar olur. Sorumlu siyaset ve siyasetçi anlayışıyla bu hassasiyeti gösterdi. Ankara kulislerinde bunun duygusal bir tepki olduğu ve Sayın Cumhurbaşkanının bu istifa kararını kabul etmeyeceği konusunda bir kanı oluşmuştu. Dün gece yarısından itibaren de İletişim Başkanlığı tarafında bu kararın kabul edilmediği ve Soylu'nun görevinde devam ettiği duyuruldu. Bugün öğleden sonra video konferans yoluyla yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısına İçişleri Bakanı olarak Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor." dedi.

İşte Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o açıklama;

Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik. Hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı..

Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum...

Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allaha ısmarladık..

Allah milletimizi korusun...

Saygılarımla

Süleyman Soylu