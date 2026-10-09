İçişleri Bakanı Çiftçi’den Yunanistan’a net mesaj: “Suçluların sığınağı olmamalı”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina’da Yunan mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği güvenlik temaslarında, Türkiye’de faaliyet gösteren suç örgütlerinin lider, yönetici ve üyelerinin Yunanistan’da bulunduğuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bazı şüphelilerin tutuklu oldukları hâlde Türkiye’deki örgütlerle iletişim kurmayı ve eylemlerini sürdürmeyi başarabildiğini belirten Çiftçi, suçluların iade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi. Bakan Çiftçi, “Yunanistan suçluların sığınabileceği bir yer olmamalı” mesajını verdi.