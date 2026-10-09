İzmir’de iki belediyeye operasyon! Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 55 şüpheli adliyede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bayraklı ve Çeşme belediyelerine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bayraklı Belediyesi soruşturmasında 4 milyon 625 bin 400 liralık para transferi iddiası incelenirken, Çeşme Belediyesi’nde imar müdürlüğüne ait evrakların yakılarak imha edildiği iddiası üzerine de işlem yapıldı. Aralarında eski belediye yöneticileri ve belediye personelinin bulunduğu şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.