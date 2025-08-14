İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama

14 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 14.08.2025 21:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
