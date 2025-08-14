14 Ağustos 2025, Perşembe
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.