28 Ekim 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İBB'ye veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama! 4,7 milyon İstanbullunun verileri sızdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci notları aktardı.