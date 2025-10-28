İBB’ye veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama! 4,7 milyon İstanbullunun verileri sızdı

28 Ekim 2025, Salı

Giriş: 28.10.2025 09:38
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci notları aktardı.
