29 Temmuz 2022, Cuma
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İBB çalışanı PKK’nın uyuyan hücresi çıktı! PKK’lı Şafak Duran İBB’de işe başlamıştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın terör örgütü PKK'nın uyuyan hücresi olduğu ortaya çıktı. Şafak Duran geçen ocak ayında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanmıştı. Duran hakkında 15 yıl hapis cezası istendi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.