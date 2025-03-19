İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı ile ilgili çarpıcı sözler! A Haber’de anlattı: Sosyal medya üzerinden iki büyük operasyon

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu ve ekibi sosyal medyada algı çalışması yaparak hukuki bir meseleyi siyasi boyuta çekmeye kalkıştı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında üretilmeye çalışılan senaryoyu anlattı. Müderrisoğlu, "siyasi kamuflaj faaliyeti" ifadesini kullanarak sosyal medyada yürütülen iki büyük operasyona dikkat çekti.

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