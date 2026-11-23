Meteoroloji'den 22 il için sarı kod! İstanbul'da fırtına ve sağanak alarmı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gözler İstanbul'daki hava durumuna çevrildi. Megakentte saatte 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak için vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı. Sıcaklıkların hızla düşeceği İstanbul'da kar yağışının ne zaman görülebileceği de merak konusu oldu. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında 23 Kasım hava durumu tahminlerini değerlendirdi, beklenen yağış ve fırtınaya ilişkin uyarılarda bulundu.