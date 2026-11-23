Mekke Ortak Savunma İttifakı İslamabad'da toplanıyor! Gündemde Suudi Arabistan var

Mekke Ortak Savunma İttifakı'nın Stratejik, Siyasal ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısının bu hafta sonu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması bekleniyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan üst düzey isimlerin katılması öngörülen toplantıda, ittifakın kurumsallaşması ve bölgede yeni bir güvenlik sisteminin oluşturulmasına yönelik öneriler ele alınacak. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Babülmendep'teki deniz ticaretinin durumu da gündemin önemli başlıkları arasında. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, İslamabad'dan son gelişmeleri aktardı.