İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi ayağına sıktı! CHP'nin hizmet yapmadığını sosyal medyasından duyurdu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odak noktası oldu. 20 yıldır CHP'nin yönetiminde olan Bakırköy'ün yollarının yapılmadığını söyleyen İmamoğlu, kendi ayağına sıktı. AK Parti Bakırköy İlçe Belediyesi Meclis Üyesi Halit Cebeci, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakırköy 20 yıldır CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor haklısınız hiçbir hizmet yapılmadı üstelik yapmaya çalıştıklarınızı da yüzünüze gözünüze bulaştırdınız" dedi.

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