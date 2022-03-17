17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İBB ağaçları katlediyor! Bursa Büyükşehir Belediyesi 433 yıllık çınarların bakımını sürdürüyor

İBB ağaçları katlediyor! Bursa Büyükşehir Belediyesi 433 yıllık çınarların bakımını sürdürüyor

Sabah
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 18:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 112 tarihi çınarı keserken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 433 yıllık çınarın bakımını sürdürdüğü ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının kesilmesi olayını üzüntüyle karşıladığını söyledi. Aktaş, “Bursa'mızın her köşesinde kadim tarihimize tanıklar eden, yaşları 100 ila 600 arasında değişen çınarları görebilirsiniz. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin süsü olarak kenti saran bu anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yapıyor. Sadece geçtiğimiz yıl gövdelerinde çürüme saptanan 5 anıt çınarın restorasyonunu tamamladık” dedi.

Bursa ili Merkez Osmangazi ilçesi Kültürpark Yağcılar Kapısı Girişi'nde bulunan tarihi çınarın 433 yaşında olduğu öğrenildi.

2014 yılında yapılan incelemelere göre söz konusu ağacın Doğu Çınarı olduğu, tescilli anıt ağacın bugünkü tahmini yaşının 433 olduğu bildirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi çınarın bakımını sürdürüyor.



Bursa ili Merkez Osmangazi ilçesi Tophane Meydanı'ndaki tescilli anıt ağacın da 219 yaşında olduğu öğrenildi. Ağacın bakımı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı devam ediyor.



Orhangazi İlçesi'ne bağlı Yeni Gürle'de ağacın tahmini yaşı yaklaşık 200. Belediye tarafından restorasyonu yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi; Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesi'nde biri tescilli diğeri normal tahmini 200 yaşındaki 2 çınarın bakımını yaptığı öğrenildi.

AKTAŞ: "ASIRLIK ÇINARLARI YAŞATIYORUZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının kesilmesi olayını üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Bursa'da anıt ağaçlara verilen önemi çok güzel anlattığını belirterek, "Öncelikle şunu söylemeliyim; çınar, bir ağaç olmanın çok ötesinde, Bursa için kadim medeniyetimizin sembolüdür. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin, rüyasında gördüğü çınar, beylikten cihan devletine giden yolun müjdecisidir adeta. Bu nedenle Bursa'mızın her köşesinde kadim tarihimize tanıklar eden, yaşları 100 ila 600 arasında değişen çınarları görebilirsiniz. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin süsü olarak kenti saran bu anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yapıyor. Sadece geçtiğimiz yıl gövdelerinde çürüme saptanan 5 anıt çınarın restorasyonunu tamamladık. Tophane ve Kültürpark içindeki tahmini yaşları 219 ve 433 olan iki ağacın restorasyonu çalışmaları da halen devam ediyor. Bunun yanında yıl sonuna kadar olan programımız kapsamında da toplam 1200 anıt ağacın budama ve rutin bakımları gerçekleştirilecek.

Bursa'nın 'Yeşil Bursa' kimliğine yakışır bir kent olması için dönem başında 1,5 milyon metrekare olan yeni yeşil alan hedefimizi 3 milyona çıkarak, ağaç ve doğaya verdiğimiz önemi de göstermiş olduk" diye konuştu.


Sanatçılar neden sessiz? SANATÇILAR NEDEN SESSİZ?
Çınar ağaçlarını katleden CHPli İBBye tepki ÇINAR AĞAÇLARINI KATLEDEN CHP'Lİ İBB'YE TEPKİ
İBBye çınar katliamı tepkisi! İBB'YE ÇINAR KATLİAMI TEPKİSİ!
İBBye çınar katliamı tepkisi!

CHP’li ve AK Partili belediye farkı
CHP’li ve AK Partili belediye farkı
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Putin ve Zelenskiy’i Türkiye’ye davet etti
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Putin ve Zelenskiy’i Türkiye’ye davet etti
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Masa ısınıyor
Masa ısınıyor
Ukrayna tarafsız ülke olmalı
"Ukrayna tarafsız ülke olmalı"
FETÖ’cü isimle yayına suç duyurusu!
FETÖ’cü isimle yayına suç duyurusu!
Başkan Erdoğan’dan kur ve faiz açıklaması
Başkan Erdoğan'dan kur ve faiz açıklaması
Savaşın acı yüzü! Kundaktan sığınağa
Savaşın acı yüzü! Kundaktan sığınağa
’’CHP’li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmayacak’’
''CHP'li vekiller elden ele tuzluk gibi dolaşmayacak''
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
ABD’den teröristlere uygulamalı eğitim
ABD'den teröristlere uygulamalı eğitim
Berat gecesi: Günah yükünden kurtuluş
Berat gecesi: Günah yükünden kurtuluş
Daha Fazla Video Göster