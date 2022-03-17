İBB ağaçları katlediyor! Bursa Büyükşehir Belediyesi 433 yıllık çınarların bakımını sürdürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 112 tarihi çınarı keserken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 433 yıllık çınarın bakımını sürdürdüğü ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının kesilmesi olayını üzüntüyle karşıladığını söyledi. Aktaş, “Bursa'mızın her köşesinde kadim tarihimize tanıklar eden, yaşları 100 ila 600 arasında değişen çınarları görebilirsiniz. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin süsü olarak kenti saran bu anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yapıyor. Sadece geçtiğimiz yıl gövdelerinde çürüme saptanan 5 anıt çınarın restorasyonunu tamamladık” dedi.

Bursa ili Merkez Osmangazi ilçesi Kültürpark Yağcılar Kapısı Girişi'nde bulunan tarihi çınarın 433 yaşında olduğu öğrenildi.

2014 yılında yapılan incelemelere göre söz konusu ağacın Doğu Çınarı olduğu, tescilli anıt ağacın bugünkü tahmini yaşının 433 olduğu bildirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi çınarın bakımını sürdürüyor.





Bursa ili Merkez Osmangazi ilçesi Tophane Meydanı'ndaki tescilli anıt ağacın da 219 yaşında olduğu öğrenildi. Ağacın bakımı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı devam ediyor.





Orhangazi İlçesi'ne bağlı Yeni Gürle'de ağacın tahmini yaşı yaklaşık 200. Belediye tarafından restorasyonu yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi; Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesi'nde biri tescilli diğeri normal tahmini 200 yaşındaki 2 çınarın bakımını yaptığı öğrenildi.



AKTAŞ: "ASIRLIK ÇINARLARI YAŞATIYORUZ"



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının kesilmesi olayını üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Bursa'da anıt ağaçlara verilen önemi çok güzel anlattığını belirterek, "Öncelikle şunu söylemeliyim; çınar, bir ağaç olmanın çok ötesinde, Bursa için kadim medeniyetimizin sembolüdür. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin, rüyasında gördüğü çınar, beylikten cihan devletine giden yolun müjdecisidir adeta. Bu nedenle Bursa'mızın her köşesinde kadim tarihimize tanıklar eden, yaşları 100 ila 600 arasında değişen çınarları görebilirsiniz. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin süsü olarak kenti saran bu anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yapıyor. Sadece geçtiğimiz yıl gövdelerinde çürüme saptanan 5 anıt çınarın restorasyonunu tamamladık. Tophane ve Kültürpark içindeki tahmini yaşları 219 ve 433 olan iki ağacın restorasyonu çalışmaları da halen devam ediyor. Bunun yanında yıl sonuna kadar olan programımız kapsamında da toplam 1200 anıt ağacın budama ve rutin bakımları gerçekleştirilecek.

Bursa'nın 'Yeşil Bursa' kimliğine yakışır bir kent olması için dönem başında 1,5 milyon metrekare olan yeni yeşil alan hedefimizi 3 milyona çıkarak, ağaç ve doğaya verdiğimiz önemi de göstermiş olduk" diye konuştu.





