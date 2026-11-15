Cadılar Bayramı'nda dini değerlere hakaret! Cübbe giyerek tepki çeken kostüm tercihi

Dünyanın birçok noktasında her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda Türkiye'de de yaygınlaşırken kutlamalarda tercih edilen bazı kostümler tartışmalara neden oluyor. Bir gencin cübbe giyerek kutlamalara katılması, dini ve kültürel değerlere saygı konusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, Cadılar Bayramı'nda dini ve kültürel değerlerin hedef alındığı yönündeki eleştirilerin arkasında bilinçli bir kültürel asimilasyon mu var, yoksa bu durum Batı kökenli kutlama alışkanlıklarının bir yansıması mı? Konu, uzman değerlendirmeleriyle ele alındı.