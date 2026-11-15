Milliler Fransa deplasmanında! Kritik maç öncesi ilk 11 nasıl olacak?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayımlanacak mücadele öncesinde Ay-Yıldızlıların sahaya çıkacağı ilk 11 merak ediliyor. Abdülkerim Bardakcı'nın ilk 11'e döneceği, Ozan Kabak'ın ise forma giymeyeceği belirtilirken milliler Fransa deplasmanından puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.