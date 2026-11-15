Sofraların vazgeçilmezi çıtır çıtır simitler! Türkiye'nin yöresel simitleri

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden simit, kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar günün her anında tüketilmeye devam ediyor. Çıtır dokusu, kendine özgü kokusu ve tadıyla nostaljik duygular uyandıran simit, Türkiye'nin farklı yörelerinde değişik tariflerle hazırlanıyor. Ankara'nın meşhur simidinden Samsun ve Giresun simidine, Manisa'nın taban simidinden yöresel çeşitlere kadar sofraların vazgeçilmez lezzetinin hikâyesi ekranlara taşındı.