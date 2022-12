Hukukçu Avukat Serkan Toper: CHP, Amerikan merkezli küresel akla teslim oldu! 6’lı masadan tepki yok

3 Aralık’ta “VİZYON” belgesini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belgede ekonomik krizden altı ayda çıkışın planı bulunduğu, vizyonun 6’lı masayla da uyumlu olduğu öne sürdü. Dışarıdan toplama kadro ile Türkiye'yi yeniden dışa bağımlı hale getirme hevesi güden Kılıçdaroğlu'nın bu çıkışını Hukukçu Avukat Serkan Toper, eleştiri yağmuruna tuttu. Toper, CHP çok net liberal evrensel değerlere yani, Amerikan merkezli küresel akla teslim olduğunu be bununda başını çektiği 6’lı masanın misyonunu yürüttüğünü açıkça ifade etmiştir kamuoyuna. Hiç 6’lı masadan tepki yok. Hepsi hedef ve eylem birlikteliği içerisinde." dedi.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'ne konuşan Hukukçu Avukat Serkan Toper, son günlerde yaşanan etiket oyunlarına değindi.

"BİM'İN ÖNÜNDE FOTOĞRAFLAR VERMEYE BAŞLADILAR"

Toper, "Örneğin 3 harfli bir market! Hem gazetecilere, hem Milliyeti, Hareket Partisi'nin kıymetli liderine ağza alınmayacak laflar söyledi. Parmak salladı bir baktık ki, bu arkadaşlar BİM'in önünde fotoğraflar vermeye başladılar. Kim bu market? Vatandaşın cebine elini atan bir market. Hani sizin derdiniz vatandaşın ekonomik zorluklarıydı. Sabah akşam etiketleri değiştiren marketlerin önünde poz vererek demek ki derdinizin vatandaşın ekonomik sorunu olmadığını da gösterdiniz." dedi.

"CHP, ABD MERKEZLİ AKLA TESLİM OLDU"

3 Aralık'ta "VİZYON" belgesini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Avukat Serkan Toper, "Her çıktığım programda bunu anlatmaya çalışıyorum. Partiler arası iktidar savaşları olur. Adaletten eğitime teknolojiden savunma sanayiine kadar. Her birinin projeleri taahhütleri olabilir. Ama bu seçim böyle bir seçim değil. CHP çok net liberal evrensel değerlere yani, Amerikan merkezli küresel akla teslim olduğunu be bununda başını çektiği 6'lı masanın misyonunu yürüttüğünü açıkça ifade etmiştir kamuoyuna. Hiç 6'lı masadan tepki yok. Hepsi hedef ve eylem birlikteliği içerisinde." şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ'YE ELEŞTİRİ: "RAHATSIZ OLAN BİRİ ŞU MASADA DURABİLİR Mİ?"

Serkan Toper, "İYİ Parti, 2 ay önce Rusya'ya ambargo uygulamamız lazım diyordu. Kimse de çıkıp sormadı İYİ Parti'ye Rusya'ya uygulamamızdaki Türkiye'nin menfaati nedir diye? Aynı İYİ Parti Suriye'deki küresel aklın terör devleti kurma projesine Meclis'e sadece 4 milletvekilini gönderip, birine de tezkereye 'hayır' oyu verdirdi. Neyden rahatsızlar. Bunlar danışıklı dövüş. Rahatsız olan biri şu masada durabilir mi? 1 dakika durabilir mi? İsimlerinin onlarla yan yana gelmesini kabul edebilir mi? Bıraksınlar bu masalları bu işleri." ifadelerine yer verdi.

İYİ PARTİ VE IMF SEVDASI

İYİ Parti'yi ekonomide milli duruş sergilememekle suçlayan Toper, "2019'da Refet Gürkaynak diye bir isim var. Durmuş Yılmaz kim? İYİ Parti'nin ekonomi kurmayıdır. Milletvekili eski Merkez Bankası Başkanıdır. 2019'daki IMF heyeti ile oteldeki görüşmesinde Durmuş Yılmaz (Refet Gürkaynak) yanındaki isimdir. Yani formülde şu, IMF'ten borçlanma ve IMF'in çizdiği ekonomik program doğrultusunda Türkiye ekonomisini düzeltmeyi vadeden biridir." açıklamasını yaptı.