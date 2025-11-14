14 Kasım 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hırvatistan’da düşen uçakta şehit olan pilotu kardeşi: "Ağabeyim vatansever fedakar cesur bir insandı"
Hırvatistan’a bakım için giden Orman Genel Müdürlüğü’ne ait uçak, dün akşam saatlerinde düşmüş, Pilot Hasan Bahar’ın düşen uçakta şehit olduğu duyurulmuştu. Şehit pilotun acılı kardeşi Tolga Bahar konuştu, " Abim vatansever fedakar cesur bir insandı. Hafta sonu için bize davet etmiştim" dedi.