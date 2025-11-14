14 Kasım 2025, Cuma

Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilotu kardeşi: "Ağabeyim vatansever fedakar cesur bir insandı"
Hırvatistan’da düşen uçakta şehit olan pilotu kardeşi: Ağabeyim vatansever fedakar cesur bir insandı

Hırvatistan’da düşen uçakta şehit olan pilotu kardeşi: "Ağabeyim vatansever fedakar cesur bir insandı"

Giriş: 14.11.2025 12:42
Hırvatistan’a bakım için giden Orman Genel Müdürlüğü’ne ait uçak, dün akşam saatlerinde düşmüş, Pilot Hasan Bahar’ın düşen uçakta şehit olduğu duyurulmuştu. Şehit pilotun acılı kardeşi Tolga Bahar konuştu, " Abim vatansever fedakar cesur bir insandı. Hafta sonu için bize davet etmiştim" dedi.
