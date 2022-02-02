02 Şubat 2022, Çarşamba
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HDP'li vekil Semra Güzel nerede? Teröristle fotoğrafı çıkan Semra Güzel savunmaya neden gelmiyor?
Son dakika haberi... TBMM Hazırlık Komisyonu, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere bugün tekrar toplanacak. Peki, HDP'li vekil savunmaya gelecek mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.