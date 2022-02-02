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HDP'li vekil Semra Güzel nerede? Teröristle fotoğrafı çıkan Semra Güzel savunmaya neden gelmiyor?

A Haber
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Giriş: 02.02.2022 14:32
Son dakika haberi... TBMM Hazırlık Komisyonu, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere bugün tekrar toplanacak. Peki, HDP'li vekil savunmaya gelecek mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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